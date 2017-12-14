〈南部〉李庥牧師「東遊記」 百餘年後出書

2017-12-14

曾訪台東月餘 記錄先民生活

〔記者王秀亭／台東報導〕一百四十二年前台東卑南族頭目、少女陸續到高雄就醫，促成了長老教會牧師李庥（音同休）到台東一個多月，並記錄下當時的台東先民生活點滴，成為台東第一部文史紀錄，今年是李庥來台一百五十週年，台東馬偕醫院牧師潘稀祺將李庥當年撰寫的「東遊記」編輯成書義賣。

潘稀祺表示，李庥牧師一八六七年十二月十三日由英國差派來台宣教，是第一位來台的長老教會牧師，五年後在打狗（高雄）宣教，恰有卑南族的頭目前來醫館就醫，隔年又有位卑南族少女因腳疾，經打狗醫館連多馬醫師的截肢手術治癒，卑南族人熱情邀請李庥造訪台東。

李庥在一八七五年三月從打狗港搭乘「戎克船」，航海十五天到台東，潘稀祺說，李庥上岸後，用步行方式走訪東海岸幾個部落，也關心平埔族及卑南族，而當時的卑南族發生天花疫情，許多人過世，李庥每天都被病人包圍，但他只帶一、兩種藥物到台東，根本不夠用。

李庥離開台東後，將台東的臨海地形、卑南族生活習性、流行病、用藥等，寫成台東遊記，並發表在當時英國的史記月刊，成為台東第一部文史紀錄，也是第一篇由外國人撰寫的台東遊記。

潘稀祺牧師編輯成冊義賣

潘稀祺表示，台東馬偕醫院為紀念這位早期宣教士，兩年前在醫院設立李庥紀念禮拜堂，再透過整理事蹟重現歷史，附上李庥傳記，編輯寫成「李庥牧師福爾摩沙東遊記」，印刷五百本義賣，再搭配近年多次配合李庥尋根之旅所研發的文創商品，包括李庥在台東宣教經過的教會素描卡片、Ｔ恤、帽子等，所得用於加津林教會課輔班孩童晚餐。