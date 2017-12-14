〈南部〉屏東空品不良區公幼 裝空氣清淨機

2017-12-14

家電業者捐贈87台

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣空氣品質不良，目前正值秋冬空污季，知名家電企業關心幼兒健康，昨天捐贈縣內空品不良地區公立幼兒園，每班一台空氣清淨機，共八十七台，總價值逾兩百萬元，副縣長吳麗雪感謝企業協助。

秋冬季節空氣品質亂糟糟，空氣污染議題成為全台關注話題，屏縣尤其受害嚴重，潮州地區十一月就有二十六天空品不良；英國科技品牌Dyson台灣代理商經與縣府討論後，昨天捐贈八十七台二合一涼風空氣清淨機，給空品不良地區的十九鄉鎮市共六十三所公立幼兒園。

屏東縣政府教育處表示，空氣品質影響幼童呼吸道健康及學習品質，環保署日前也研擬，未來學童人數兩百人以上、小學附設公立幼兒園，將納入空氣品質管理範圍，顯見室內空氣品質已成為政府最重視的政策之一，感謝企業在此時給予支持。

夏天還可當涼風扇使用

恆隆行Dyson事業處副總經理曾逸晉說，所捐贈的機器融入最新科技，配備空氣品質監測器，能同時偵測空氣中PM微粒等，自動調節氣流，將空品維持在設定標準，一年四季都適用，天熱時還可當涼風扇，加上沒有扇葉設計，對兒童很安全。

昨天的捐贈儀式在屏東市仁愛國小舉行，四個班級教室隨即啟用空氣清淨機，小朋友十分好奇，圍著老師聽解說，也對空氣品質議題有進一步的了解。

根據環保署空氣品質監測網資料，屏東潮州十月空品不良日十八天，和高雄的仁武、林園並列全國最多，十一月暴增到二十六天，屏東市測站也有二十一天，十二月至昨天，潮州、屏東天天都出現橘色提醒或紅色警示的狀況，空品均不良，環保團體就建議縣府應向中央爭取補助空品不良區家戶空氣清淨機。