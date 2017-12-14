〈台北都會〉市府抓濫葬 將出動空拍機巡航

2017-12-14

〔記者蕭婷方／台北報導〕依照北市殯葬管理自治條例規範，北市僅有公墓地可供民眾進行土葬；不過，山區仍有許多民眾濫葬。北市民政局長藍世聰表示，由於墓地多位於偏僻山區，難以派員一一查核，北市將以空拍機巡航，藉由地圖套疊抓濫葬，將在空拍機合法性及人員訓練完成後開始上路。

依照北市殯葬管理條例規範，目前北市僅富德公墓得經申請使用墓基埋葬遺體；陽明山第一公墓僅供民國七十二年以前曾申請預留使用墓基者下葬遺體。民眾若於兩公墓地外埋葬遺體、骨灰或起掘之骨骸，就會遭到開罰，最高可處十五萬元罰鍰。

此外，家屬修繕墳墓時，若增加原墳墓的高度或擴大原墳墓的面積，或將原平面式墳墓改建成家族塔而增加高度或擴大面積，也都屬違法濫葬。目前北市信義區崇德街山坡地、內湖區碧山巖山坡地、陽明山第一公墓旁的私有土地及文山區福興路旁山坡地，為查獲較頻繁違法濫葬地區。

待法令完備、人員訓練完成後上路

民政局長藍世聰表示，以往稽查濫葬多仰賴巡墓員，但人力不足、年紀也較大，因此稽查業務相對困難，未來將以空拍機抓濫葬。不過，藍世聰也說，空拍機使用還要訓練專業員工，未來中央也擬訂定空拍機相關法規，因此目前還未上路。北市殯葬處墓政科長邱金榮則補充，今年初已購買一台空拍機，目前用於比對土葬墓地遷葬前後地形差異；至於抓濫葬部分，由於北市濫葬地點多緊鄰住宅區，需訓練專員，也還在規劃中。