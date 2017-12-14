〈台北都會〉京華城容積率拍板前 林欽榮態度轉變

認為應維持392％
〔記者鍾泓良／台北報導〕位於八德路四段京華城容積率爭議多年，前市長郝龍斌堅持不放寬，但柯文哲上任後，在監察院糾正北市府並提出對京華城有利的解釋後，北市府上月提出都市計畫修正版本，同意京華城全區容積率放寬回商三用地的五百六十％，預計月底送至台北市都市計畫委員會審議。弔詭的是，身兼北市都委會主席的副市長林欽榮，昨對此案的認知態度丕變，認為容積率應維持三百九十二％，月底都委會審議時，林欽榮會主導堅持三百九十二％不變，還是依監院解釋放寬為五百六十％，備受矚目。
監院解釋放寬為560％
京華城八十年從第三種工業區（容積率三百％）變更為第三種商業區（容積率五百六十％），為國內工業區變更百貨公司首例。變更條件為京華城必須捐地三十％，且捐地後，建蔽率與容積率都打七折。容積率五百六十％打七折後就是三百九十二％。該區被限制只能做「公眾服務空間」、「國際購物中心」、「國際觀光旅館」、「辦公大樓」、「文化休閒設施」及「停車場」等六項使用，不可做為住宅使用。
後來京華城認為基地被限制只能做六種使用項目，影響其產業競爭力，九十九年申請都計變更，主張三百九十二％應是整個基地的「粗容積」，捐地後剩餘土地的容積，應仍為商三用地的五百六十％。
都發局則認為，京華城因西北側私有地取得問題，八十五年改成分期開發，當時在計算樓地板面積時，就是用容積率三百九十二％計算的，沒有理由現在放寬成五百六十％。
但監院前年調查此案後，去年對北市府提出糾正，今年再提出質問，並指「…已在調查意見及糾正文認為系爭計畫依八十年計畫書規定，捐地後所餘七十％土地之容積率係以五百六十％為計算基礎」、「京華城公司，當時似已依八十年計畫書規定，完成整體開發，並取得五百六十％之容積率。」都發局官員無奈地說，若市府再不配合，接下來監院可能就會彈劾官員，因此市府只能配合確認都市計畫。
月底都委會將審議
八十年京華城案通過時，時任北市都發局長、現任行政院政務委員張景森，及時任都發局科長、現任北市副市長林欽榮皆參與或經手過該案，兩人前年於監委約詢時都支持容積率放寬為五百六十％，但林欽榮昨表示，對於京華城案容積率的看法，後來經市府綜整相關資料釐清後，他認同都發局對容積率為三百九十二％的見解。但林欽榮並未說明他的認知改變後，會否影響他月底所主持該案在都委會的審議態度。