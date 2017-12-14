〈台北都會〉惜食愛物 18餐廳推剩食打包

2017-12-14

〔記者何玉華／新北報導〕年終尾牙旺季將到，新北市衛生局與十八家廿桌以上的宴席餐廳合作，明天（十五日）起推動惜食愛物「舞春打包、餐餐惜福」打卡活動，民眾前往這些餐廳消費，響應空盤不剩食、吃不完「袋」著走，可獲得精美贈品或消費優惠。

衛生局副局長許朝程說，民眾到參與活動的十八家餐廳用餐，按桌牌上的操作流程拍照，在「#新北惜食分享網http://surplus-food.ntpc.gov.tw/」打卡公開分享，即可獲得限量贈品或餐廳提供的優惠方案，有免費小菜或飲料，或贈送微波盒、保冷袋、保溫瓶、湯碗、隔熱手套、保鮮罐、冷氣毯、兒童玩具等等，送完為止。

頤品大飯店新莊館代表辜健一表示，鼓勵打包避免浪費也是飯店的理念，民眾打包也能讓業者省下處理廚餘的成本；不過，有時會遇到客人要求料再加滿或復熱後打包，餐廳會比較為難。

福容大飯店主廚鍾易庭則是建議適量點餐，當場食用完畢，免得帶回後酸壞，或復熱破壞口感；在設計菜單時，也會注意分量控制，若分量少，則會提升精緻度。

許朝程指出，為維持打包「袋」回家的食物衛生，衛生局與食品、營養師、廚師等專家合作，在惜食分享網的「舞春打包」專頁，有食品保存、復熱溫度、剩食創意料理資訊，民眾可多加參考。