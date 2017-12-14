〈台北都會〉大同延平基督教會 列市定古蹟

2017-12-14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市文化局昨上午舉行第一百次文資審議會，大同區延平北路二段「延平基督教會」，因內部保存原有磨石子講台、西式木屋架、尖塔內閣樓等，建築價值相當難得，通過指定為「市定古蹟」。而坐落大安區國立台北科技大學內的「一大川堂」，建築工法細緻、使用鋼筋混凝土（ＲＣ）建材在當時少見，可能為台灣最早的大學ＲＣ建築，確定登錄為「歷史建築」。

「延平基督教會」創建於一九二五年，原為日本人所創「聖教會」，後由台灣人接手，改稱「延平教會」，與地方發展密切。建築外觀為一層樓紅磚造建築，以洗石子裝修，屋頂原有小尖頂，損壞後改設十字架，入口設尖拱門，上層前後有牛眼窗，保留磚牆體、扶壁、尖拱窗，內部則保存原有磨石子講台、西式木屋架與鋼柱桿、尖塔內閣樓等。建築本體仍維持優美的建築量體與和諧比例，簡單樸素。

延平教會隱身於大橋頭太平市場內，四周皆為市場攤販，今年七月十八日經教會主動提報文資資產保存。延平教會代表昨表示，從日治時代一九二五年開始，就有聖教會在此傳教，戰後一片百廢待舉時，長老教會李幫助牧師接下建設教堂任務，李幫助牧師也是全台第一位女牧師。目前除做為傳道場所，並從事人文歷史調查與社區營造、老人關懷及弱勢學童課後輔導等工作，與周遭社區互動良好。

台北科大一大川堂 登錄歷史建築

另外，文化局針對台北科技大學內「一大川堂」，在今年八月廿二日、九月廿九日辦理兩次會勘後，文資委員皆認為「一大川堂」形式為現代主義風格，水平迴廊與屋頂工法細緻、八角斷面鋼筋混凝土柱及氣窗設計優美。

此外，鋼筋混凝土在當時建築中少見，「一大川堂」可能是台灣現存最早的大學ＲＣ建築，具備台灣構造史象徵意義，加上「一大川堂」為北科校內僅存少數日治時代學校建物，因此具有文化資產價值，昨確定通過登錄為「歷史建築」。