〈台北都會〉基隆公告現值調幅13年來新低 大四美百貨蟬聯地王

2017-12-14

公告土地現值僅調漲1.2％

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市一○七年公告土地現值與公告地價出爐，公告土地現值調漲一．二％，是十三年來調幅最低，地王仍是廟口小吃對面的「大四美百貨大樓」蟬聯，每坪一百七十一萬元，邁入第二十一年地王。

地王每坪171萬 連霸21年

公告地價以前是三年調整一次，今年起改為每兩年檢討一次，基隆市明年公告地價漲幅為四．六％，比一○五年的十一．三％緩和許多，市府地政處試算，明年一般民眾的自用住宅地價稅（面積一百平方公尺，約三十坪左右），大約調漲二十八元。

自用住宅30坪 約漲28元

基隆市地價評議委員會昨評定明年公告土地現值與公告地價，兩者都微幅調漲，但幅度不大，明年公告土地現值平均漲幅一．二％，是十三年來最低，調漲幅度最高的是信義區，調漲二．二％，其次是七堵區的一．三％，調幅最低的是暖暖區○．八八％。

地王仍是愛三路與仁三路口的「大四美百貨大樓」蟬聯，公告土地現值每平方公尺五十一萬七千餘元，一坪約一百七十一萬元，從民國八十七年起就是基隆市地王，明年邁入第二十一年。

地政處副處長梁美秀說，基隆市近年來房市交易穩定，前幾年雙北市房價急速攀漲，基隆市房地產沒有大幅明顯上漲，加上，近幾年聯外交通與運輸系統改善，例如二○八八快捷公車到台北市很便捷，因此，吸引年輕族群的買氣，近來交易量雖有小幅縮減，但成交價格維持平穩。

新的公告土地現值與公告地價將於明年一月一日公告，公告土地現值是土地移轉課徵土地增值稅依據，公告地價則是申報地價、課徵地價稅依據。