〈台北都會〉新店溪河濱單車道 年花200萬租地惹議

2017-12-14

福和橋到秀朗橋段的高灘地

〔記者何玉華／新北報導〕新北市的河濱自行車道大致完整，位於新店溪福和橋到秀朗橋段的自行車道，市府每年編列兩百萬元向私有地主承租，市議會昨審查高灘地工程管理處預算時引起爭議，民進黨議員質疑每年花錢租地，不如直接徵收來得划算，民進黨團總召集人林秀惠指出，每坪土地月租金約一百八十八元，以行水區土地價值來說算是不錯價格，要求市府積極徵收。

議員：年年租地 為何不徵收

市府水利局長古沼格表示，承租的土地面積約三千五百平方公尺（約一千餘坪），已租用五年以上，市議員陳世榮說，至少五年的租金已花掉上千萬元，市府要檢討；市議員林銘仁也認為，應該跟地主協商，把車道使用的部分分割出來再徵收，否則會讓鄰近的地主認為正當性不足。

高灘地處長：逾30地主 洽購中

市府高灘地工程管理處處長楊宗珉表示，新店溪福和橋到秀朗橋段的高灘地，大多為私人土地，也是河濱單車道串連的瓶頸路段，為完整串聯，從台北縣政府時代的民國九十三年間，每年編列預算租用土地闢設自行車道，依規定及實際使用面積核實計算租金，與卅餘名地主簽約取得土地使用權，避免自行車道經過私人土地時「斷線」。

楊宗珉指出，從一○二年起，啟動河濱地區私有土地標買作業辦理私有土地取得，經多次溝通後，一○四年以一○六○餘萬元成交唯一的一筆兩千五百平方公尺（約七百五十六坪）土地，其中，單車道佔一千八百平方公尺（約五百四十四坪），每年租金預算從三百萬元降到兩百萬元，目前剩餘的地主還有卅餘人，仍持續協商、洽談購地中。

強制徵地須提報中央 不易獲同意

他表示，土地價購不易，除地主無意賣地，主要原因也包括土地繼承、持分人數多，不容易取得地主共識，如果強制徵收必須提報計畫到內政部，若以公園綠美化、設置單車道作為理由，並不容易獲得同意，而且徵地成本也很高，還要再審慎評估。