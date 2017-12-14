〈北部〉花蓮6農村串聯 特色旅遊攬客

2017-12-14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮隨著農村再生計畫2.0升級，選定富興、大全、豐山、樹湖、復興及永豐等六大極具區域特色的農村社區，進行「體驗經濟」行銷規劃，融入當地農特產品、農村文化資源、自然環境及生活型態等元素，盼能擴大成為帶狀旅遊區域網絡，供民眾造訪遊憩，為農村產業開拓新的觀光經濟來源。

近年以「櫻花」為主題特色的壽豐鄉樹湖社區，將花瓣轉換為具體符號，設計出專屬的櫻花視覺形象，並應用在社區指標和產品設計上，強化樹湖社區的識別度，居民還力邀遊客在十二月底至明年四月間，走訪社區飽覽山櫻、八重櫻及吉野櫻的綻放之美。

水土保持局花蓮分局今年不僅鎖定樹湖社區，輔導朝向「美學經濟」發展，實際執行產業加值推廣工作的農村再生計畫外外，位在壽豐鄉的豐山社區，也以知名「豐田玉」為主題，引介專業金工師傅，並針對年輕消費客群，研發輕珠寶設計成品，吸引遊客體驗研磨玉石樂趣。

另有拉索埃湧泉生態園區的光復鄉大全社區，主打「湧泉生態」，並結合環境教育資源，開發出水生植物生態瓶的DIY組裝體驗活動；以鳳梨小火車聞名的瑞穗鄉富興社區，還斥資千萬打造十二公頃大的鳳梨園區，吸引親子搭乘體驗、採果及品嘗風味餐飲。

富里鄉永豐社區則配合「穀稻秋聲音樂節」與市集行銷活動，邀民眾坐在大草皮上，欣賞遠山及有機稻田的美景；臨海的豐濱鄉復興部落，主要結合部落人文旅遊與手工藝特色，希望能為部落旅遊開拓新的經濟來源。

水保局花蓮分局長陳淑媛說，農村再生計劃2.0升級，著重農村社區「在地化」與「差異化」的定位發展，將特色性農特產品打造為別具吸引力的伴手禮品及體驗經濟，並搭上產業加值列車，將六個如閃亮珍珠般的重點社區，串連成中、南區的帶狀旅遊區網絡，實地拓展農村間的觀光產值。