〈北部〉延宕逾2年 通霄海水養殖專區完工

2017-12-14

驗收、協商後 可望正式招標

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕在苗栗縣前縣長劉政鴻任內動工、列為行政院國家經建計畫的「通霄海水養殖專業生產區」，歷經工期延長、工程履約爭議等，工程延宕超過兩年，經行政院公共工程委員會介入調解，順利復工，將於近日完工，待苗栗縣政府驗收以及與土地所有權人國有財產局協商後，可望讓養殖生產區正式招標。

苗縣府農業處漁業科指出，由於之前承包廠商與縣府對於契約內容「認知」上有所差異，後來透過行政院公共工程委員會介入調解，從一○四年八月開始停工，經過協調後於今年六月復工，最近廠商報請完工驗收。

總經費2.3億 列國家經濟建設

「通霄海水養殖專業生產區」獲行政院核定為重大經濟建設計畫，漁業署補助九千萬元、台電補助一．四億元興建，總經費二．三億元，占地約六十五公頃。在劉政鴻任內風光動土，也讓不少地方人士期盼能帶來經濟活水及繁榮。

推水產發展 打造完整產業鏈

當時苗縣府曾說，養殖區內將以九孔、烏魚、白蝦、斑節蝦及虱目魚等高經濟價值海產為主，並會要求進駐養殖戶能與水產加工、新鮮活漁運輸等產業連結，推動水產產業整體發展，打造完整產業鏈。

未料後來工程因審查計畫超出原有規劃時程，使得進度落後，最早預估一○四年一月完工，後來又因苗縣府財務問題，使得廠商與縣府爆發履約爭議工程再度延宕，直接停擺，直到最近才完工。