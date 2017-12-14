〈北部〉北橫增設巴陵加油站 拚明年底開工

2017-12-14

〔記者李容萍／復興報導〕北橫公路沿線旅遊景點林立，許多遊客開車進入復興區都得到台灣中油復興站加油，這是復興區唯一的加油站，也是北橫公路桃園往宜蘭方向的最後一座加油站，錯過了得再開八十五公里到達宜蘭縣才加得到油。在地方多年爭取下，市府協調中油在後山的巴陵設置加油站，正進入環評階段，期望明年底能開工興建，地方樂觀其成。

台灣中油復興站設在前山，鄰近復興區公所和角板山公園，因山區幅員大、人口少，平時沒什麼車前來加油，儘管假日生意好上數倍，但業績仍與平地的加油站差距甚大，因此，加油站營業時間為上午七點至晚上九點，但常遇到深夜上山的遊客車輛沒油，打電話給站方要求加油，成為山區加油站的另類服務。

位處復興後山最高地理位置的巴陵派出所所長游華進說，復興山區的加油站僅此一家，上山的遊客如果錯過了，得再開八十五公里路程，直到宜蘭縣境才會有加油站，不少遊客因為錯過加油，車子沒油、進退兩難，而到派出所求助，因汽油屬高危險物品，只能協調到當地機車行或向有農機的果農買油應急。

復興區長曾志湘表示，市長鄭文燦努力協助山區民眾也能方便加油，歷經與中油公司協調，加油站設置計畫已於七日進行公開展覽，後續待通過環評及用地變更後，希望巴陵加油站能於明年底開工，工期估計為二年。