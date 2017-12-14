〈北部〉「桃園三金」79店家 市府設官網行銷

2017-12-14

金牌好店 美食手冊免費索取

〔記者李容萍／中壢報導〕市府昨在中壢區南方莊園渡假飯店舉行「桃園三金」頒獎典禮，由市長鄭文燦頒獎表揚「金牌好店」、「金牌好禮」、「金牌好棧」的七十九家得獎店家，他說，市府成立桃園三金專屬網站（網址：http://gooold.tycg.gov.tw）行銷，也印製「金牌好店美食店家攻略」手冊，即起在市府一樓右側櫃台讓民眾索取，並將籌辦金牌好棧行銷專案，製作金牌好禮行銷摺頁提供優惠。

金牌好棧 市府將辦專案行銷

鄭文燦表示，市府將金牌好店、金牌好禮、金牌好棧合為「桃園三金」，以good及gold意涵打造新的「gooold」主視覺，兼具「金牌（gold）」與「好（good）」意涵，也可拆解出「老（old）」字，讓老品牌有新創意，期望透過整體行銷，推廣桃園優質餐廳、伴手禮及旅宿。

「金牌好店」囊括中式、西式及客家料理店家；「金牌好禮」分食品及非食品組別，有創新產品也有祖傳改裝；「金牌好棧」則選拔優良旅宿，有飯店、汽車旅館、民宿等類別，讓桃園三金品牌成為國內外旅客首選。

金牌好禮 121件僅選出17件

鄭文燦說，桃園從二○○八年推動金牌好店、金牌好禮選拔，金牌好店累計選出一六○家餐廳，金牌好禮選出一四九件伴手禮，金牌好棧選出四十家旅宿業。今年「金牌好店」一三○家報名，選出卅家；「金牌好禮」一二一件報名，選出十七件；「金牌好棧」卅六家報名，選出卅二家。

值得一提的是，競爭激烈的「金牌好禮」選拔中，平鎮區農會的「平鎮好禮—見麵真好」與楊梅區農會的「有仙則茗（仙草茶）」，雙雙脫穎而出。

平鎮區農會總幹事葉思瑋表示，得獎的豌豆苗麵結合在地福田農場與製麵廠製作出快煮不易爛、口感有嚼勁的豌豆苗麵、麵線，食材講求天然，只用豌豆苗、鹽巴、水和麵粉製作而成，不含添加物，製程均在室內以木炭烘焙而成，清爽順口、Ｑ彈好吃。

楊梅區農會總幹事周宗維說，得獎的仙草茶只取仙草嫩葉並運用科技技術烘焙製茶加工製作，沒有傳統仙草的雜味，無添加物，可直接沖泡、熬煮飲用，也可煮雞湯、排骨，是天然的養生入菜極品，仙草包裝輕巧、攜帶方便，逢年過節送禮自用兩相宜。