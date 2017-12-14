〈北部〉花蓮首間蔬果農藥檢驗中心 明年成立

2017-12-14

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮盛產農特產品，但卻缺少針對蔬果農藥殘留進行檢測的檢驗中心，立委蕭美琴協調農委會與東華大學進行合作成立花蓮第一間符合「全國認證基金會（TAF）」認證的東部區域檢驗中心，昨日正式由台灣島津科學儀器公司以一千七百多萬元得標，並預計在明年底於東華大學正式成立啟用，對外提供付費的農產品檢驗服務。

蕭美琴曾在立法院經濟委員會質詢農委會時說，由於花蓮農產品質優良，且民眾食安意識不斷提升，但是東部地區除花蓮以外的縣市如宜蘭與台東都有設置檢驗中心，反觀花蓮卻僅有蔬果運銷合作社自行設置的藥檢實驗室，並無更高層級的檢驗中心，增加農民把農產品送往外縣市進行藥檢的成本，因此多次協調農委會與東華大學商討農藥檢驗中心的設立相關事宜。

蕭美琴辦公室指出，檢驗中心由台灣島津科學儀器公司以一千七百多萬的金額得標，其中由農委會補助八百多萬，另由東華大學自籌九百多萬，並預計在完成設備添購與人員訓練後，明年底可正式啟用，未來檢驗實驗室設置完成後，將建立至少三百七十三種符合TAF與衛福部食藥署認證的農藥殘留檢驗方法，並對外提供付費的檢測服務。

蕭美琴說，感謝農委會與東華大學的支持與協助，共同為了花蓮的農業發展來努力，未來專屬花蓮的東部區域檢驗中心成立後，不但能夠有效對農產品質與民眾食安進行把關，更可為花蓮在地農產品加值，加強在市場上的競爭力。同時，檢驗中心預計每年完成至少一千多件檢驗數，有效分擔鄰近宜蘭大學與台東大學的檢驗負擔，協助花蓮推廣有機與無毒農業。