〈北部〉宜蘭明年公告地價 農地大降6成5

2017-12-14

不區分農、建地 平均調降42.07%

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣地價評議委員會昨天召開，前年公告地價評議區分建地和農地，農地公告地價以市價的三成調整，非農用者改課地價稅；今年不再區分農、建地，評議結果公告地價平均調降四十二．○七％，其中農地公告地價更調降六十四．九九％。

宜蘭縣前年公告地價評議時，分成建地、非建地（含農地）調整；建地公告地價以市價 十一％調整，農地以市價三十％調整。就農地而言，與建地十一％相較就多了約兩倍，加上地價的自然漲幅，使得農地與一○二年相較漲幅達二三七％，公告地價是地價稅是課稅依據，很多農地未農用者稅額暴增，引起反彈。

宜蘭縣政府地政處表示，平均地權條例修法後，公告地價從每三年調整一次，改為每兩年調整一次，昨天評議會裁定新的公告地價，作為一○七年和一○八年的地價稅稅基，評議結果公告地價平均調降四十二．○七％。

「合理反映市場行情。」縣府地政處指出，前年評議公告地價時，是為了反映農地未農用的實際用途，將公告地價調整到與附近建地一致，因此當時將建地和農地分開調整，可是忽略累進稅率等因素，加重民眾稅負負擔，今年回歸正常評議機制，不分建地和農地，都用相同比例市價的十一％調整，避免造成不均衡現象。

地政處表示，宜蘭縣近幾年地價因為國道五號與周邊路網交通便利，加上多項整體開發案持續推動，生活機能和便利程度提高，土地交易價格上漲多年，但是近年漲幅漸趨平緩，今年調查發現，全縣土地交易價格比去年平均下降○．二二％，其中建地略漲一．三七％，非建地平均下跌二．三九％。

地政處指出，今年公告地價調幅建地調漲二．七六％，非建地調降六十四．九九％，若以一○五年公告地價舉例，如果農地一坪市價是兩萬元，公告地價是市價三成就是六千元，而明年公告地價是市價一成一就是兩千二百元，相差很多。