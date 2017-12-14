〈北部〉頭份拖吊場預定地 偷倒水肥開罰

2017-12-14

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣又見偷倒廢棄物！日前民眾檢舉，有多家廢棄物清理廠商，多次到苗栗縣警察局頭份拖吊保管場預定地傾倒水肥，導致該處飄散惡臭，且遇雨天水肥漫出淹至附近農地，並阻塞排水管。苗栗縣政府環保局、頭份警分局及頭份市公所昨天到場會勘，先針對違規業者開罰，另外也會加強該區域巡邏，將揪出其他不肖業者。

苗栗縣議員陳光軒前天接獲民眾陳情，稱有廢棄物清理廠商數度到頭份拖吊場預定地傾倒水肥，頭份市公所清潔隊及頭份警分局到場，查獲一輛于大衛生工程行的水肥車，立即開單告發。楊姓業者則表示，附近民眾在當地闢地種菜，私挖坑洞並主動聯繫倒水肥，方便耕作施肥，並非惡意傾倒。

現場有農民反映，天天傍晚皆可看到水肥車開進空地隨意傾倒，不但影響衛生，且每逢雨天，水肥堵住排水孔，導致污水流入農田及溝渠，使農作物難生長，水田積水也無法排出。

苗縣府環保局昨派員會勘，因無相關證據難追查，僅能先要求警方加強巡邏，並呼籲農民看到水肥車就立刻拍照報案，若揪出惡質業者可依廢棄物清理法送辦，最重可處五年以下徒刑。

頭份市公所清潔隊說，會先對于大衛生工程行開罰，最高罰六千元，另也會協助縣警局先將遭污染土地清理復原。

但有業者無奈表示，苗栗縣內皆無合法傾倒場地，過去都是至新竹傾倒，耗時耗財不敷成本，希望苗縣府能盡速設置合法傾倒掩埋場，才能避免廢棄物無處處理窘境。