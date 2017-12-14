〈北部〉苑裡單車橋坡度40度 改牽引道惹議

2017-12-14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所今年向中央以及台電公司爭取經費，在高鐵高架橋下一四○號縣道至苗五十線間自行車道設置跨越橋，不過才剛剛報完工，就有民眾向鎮代鄭宗國反映石頭坑溪旁的跨越橋「車道實在太陡」，而且原本說要貫穿車道，結果卻改成牽引道，鎮公所規劃工程「太掉漆」。

鎮長：將提改善方案

苑裡鎮長杜文卿坦言，的確與原本跟鎮代溝通時的規劃有出入，無法讓民眾「暢行」，已經要求鎮公所相關課室負責提出改善方案。

鎮公所表示，之前接獲民眾反映，指高鐵高架橋下的一四○號縣道至苗五十線路段自行車道，因為受苑裡溪、房裡溪上游阻斷，自行車無法暢行，公所因而向中央等單位爭取四百八十七萬經費闢建兩座鋼構跨越橋。其中，鄭宗國所指的石頭坑溪跨越橋，至頂點長六點二公尺，高二點四公尺，坡度將近四十度。

苑裡鎮公所指出，當時施工時發現該處車道太陡，所以才會改為牽引道，目前暫時研擬三項改善方案，正逐一考慮可行性。

鄭宗國說，苑裡鎮代會當時審查此案時，完全不知道要設置牽引道，多數代表都以為是直直貫通的車道，結果完工後與之前認知不符。而該處坡度太陡，連人從跨越橋往下都快衝過頭摔倒，更何況是有輪子的自行車。

鄭宗國強調，目前才剛完工，應儘快改善讓車道貫通，以免有民眾因使用而受傷。他也說，鎮公所設計工程時應該讓鎮代了解相關狀況，鎮代才能及時監督，結果等到完工才發現，鎮公所應亡羊補牢。

鎮公所表示，目前考慮的方案第一項是鄭宗國所建議，延長自行車道跨越橋往前連接目前平地的車道，應該是最有效的解決方式，但是工程必須打掉重做，所需經費較高。

鎮公所指出，第二項是徵收跨越橋旁私人土地，做局部延長讓坡度降低；第三項則將目前的跨越橋改成階梯。不過，第二項與第三項的確可能失去自行車道跨越橋「貫穿、直通」的本意。