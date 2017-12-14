〈北部〉地方「異」見多 平鎮異域故事館發包喊停

2017-12-14

市長：將研擬可行替代方案

〔記者陳昀／桃園報導〕市府文化局規劃在平鎮區雲南文化公園旁打造「異域故事館」，原定今年底發包，但因地方反彈聲浪不斷，市長鄭文燦昨天在市政會議宣布立即停止發包、暫停開工，另研擬可行的替代方案。

原定雲南文化公園旁 年底發包

市府文化局指出，市府編列一億元預算，要利用平鎮區忠貞段一處約三個籃球場大小的土地，新建地下一層、地上五層的多功能館舍，除了展示異域孤軍的故事、文物，另規劃親子館、多功能影音視聽區與停車空間，承辦的平鎮區公所已完成建物設計，原定今年底發包、二○一九年底完工，隔年試營運。

早年中國的國共內戰，一支國軍部隊從雲南省撤退進入緬甸北境，被稱為異域孤軍，部分軍民後來移居台灣，許多人就定居在平鎮龍岡地區，發展出當地的特殊文化。

鄭文燦表示，平鎮區忠貞新村是民國五十年代眷村，拆遷後土地賣給建設公司興建集合社區大樓，市府因此規劃異域故事館，希望留存當地文化與風情。

部分居民反對設在公園旁

然而，此案在規劃階段就陸續有反彈聲浪，今年初起陸續有居民抱怨當地是密集住宅區且鄰近龍岡市場，交通擁擠，擔心未來遊覽車、觀光客密集進入社區會影響生活品質，堅決反對在此設置異域故事館。

未達共識 計畫暫停預算保留

鄭文燦昨天表示，部分入住社區大樓的居民不了解當地的歷史及緣由，因此一直有質疑聲浪，平鎮區公所進行多次說明仍無法達成共識，市府希望能全面取得居民的信任及支持再動工，因此暫停計畫，將預算保留。

鄭文燦在市政會議也指示文化局、平鎮區公所及鄰近的中壢區公所共同研擬替代方案，且不排除改址興建。

鄭文燦並說，少數有心人士最近在當地發放傳單、散布不實訊息，指稱市府將在雲南文化公園旁設置天幕打歌場、會天天製造噪音，且雲南文化公園旁將設六層樓高的停車塔，將遮擋社區居民的景觀和視線，他強調，這些都不是事實，是有心人移花接木、製造恐慌。