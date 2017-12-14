〈中部〉中督盟發起 票選十大烏龍預算

2017-12-14

〔記者張菁雅／台中報導〕由大台中市政監督聯盟舉辦的「台中市十大烏龍預算」網路票選活動，十三日開跑，中督盟篩選出十七項「烏龍預算」，邀請市民票選，將在十八日公布投票結果。

中督盟表示，市府送出的一○七年總預算高達一千九百廿四億元，創下台中史上最高紀錄，歲入歲出短差一百九十八億元全數舉債，至明年底每位市民平均負債將再增加七千元，邁入四萬元大關，由於市議會下週開始審查總預算，中督盟呼籲市民透過網路票選表達心聲。

旅費、砍樹、放煙火列選項

中督盟共同發起人傅東森指出，這次列舉的烏龍預算名單有三大類，包括觀感不佳、浮濫編列、選舉綁樁與「畢業旅行」，其中有「畢業旅行」國外旅費暴增四百九十四萬元、左手種樹右手砍樹預算高達七千二百五十萬元、「放煙火」活動預算七千萬元、爭取世界之都預算高達八千四百卅八萬元、東亞青奧行銷費用一億九千六百萬元，還有超過一億元的交通、都發、環保局七期大樓辦公室租金、沒媽祖像的大安媽祖園區一．二億元、白海豚館一億元等。

市府︰烏龍指控

對此，市府指出，預算皆依必要性合法編列，可受民眾公評，市府並無將預算用於競選經費上，而公民團體提出的烏龍預算，多數也是「烏龍指控」，市府肯定民團關心公共事務，但盼進一步了解政府運作，才能發揮理性監督的正向力量。