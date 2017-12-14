〈中部〉市售瑜伽墊抽檢 兩件甲醯胺超標

2017-12-14

消保官要求下架退貨回收

〔記者張菁雅／台中報導〕瑜伽已成為國人普遍運動，消保官日前抽檢市售十件瑜伽墊，結果有二件甲醯胺含量超過國家標準，對於「拼接塑膠地墊」的安全要求，消保官除通知業者立即下架並辦理退貨回收外，也將建議經濟部訂定瑜伽墊的安全標準及納入應檢驗商品項目，以保護消費者健康。

市府法制局長吳梓生表示，國內現行法規僅對「拼接塑膠地墊」訂定國家標準的安全要求，並將有圖案、數字、文字的「兒童用塑膠彩色地墊」，納入商品檢驗法「應施檢驗玩具商品」加以管理，至於常以軟質發泡塑膠材質製造的瑜伽墊，因多為素面，且非屬拼接式，被排除於檢驗商品外，又無國家標準可直接適用，成為消費者健康保護的漏洞。

主任消保官康馨壬也表示，瑜伽墊是否含對人體有害物質，現在全靠業者自律，因此，市府消保官今年十一月於各實體賣場及網路商店隨機購買十件瑜伽墊，並參照國家標準CNS15493「拼接塑膠地墊」的安全規範，針對甲醛釋出量、重金屬、塑化劑及甲醯胺含量進行檢驗，結果發現好市多販售的CELLYOGA瑜伽墊（8mm厚度、TPE材質）及屈臣氏網路商店販售的JHT瑜伽墊（10mm加厚款、NBR材質），甲醯胺含量分別為458ppm及500ppm，均超過國家標準200ppm。

康馨壬指出，發泡式塑膠地墊，可能於發泡過程中產生毒性物質甲醯胺，雖然不會有累積性，可藉由尿液排出，但與皮膚接觸或不慎吸入、吞入，可能影響中樞神經及生殖系統，為保障消費者健康，已請業者將這兩款商品立即下架。另外，有三件商品違反商品標示法，已要求限期改善或移由業者所在地方政府處理。

CELLYOGA產品重驗合格

她同時表示，這次採樣檢測的CELLYOGA瑜伽墊為今年八月份製造，僅於好市多販售，後續業者再次將十一月份製造的該樣式瑜伽墊送驗，已符合國家標準，業者承諾未來將於外包裝上記載符合CNS15493標準，供消費者購買時辨識，如消費者仍有疑慮，可備妥商品及相關購買憑證，至好市多辦理退貨。

JHT瑜伽墊可辦退貨

JHT瑜伽墊多於網路賣場銷售，消費者可備妥商品及購買憑證，明年三月十二日前致電JHT杰西科技客服專線，辦理退貨事宜。