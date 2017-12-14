〈中部〉大里爭設停車場 交長允速審

2017-12-14

兩停車場經費近四億

〔記者陳建志／台中報導〕大里區是台中市人口第三多的行政區，但因缺乏停車空間，民眾停車不便，市府和立委何欣純爭取中央前瞻基礎建設計畫經費補助闢設停車場，將斥資一．八一億元，興建地下一層、地上三層的東榮立體停車場，另配合益民國小新建活動中心，斥資二．一三億興建地下停車場，共可提供五百多個汽機車停車位，可望大幅改善附近停車問題，昨天交通部長賀陳旦等人到場視察，允諾會儘快審查早日促成。

立委何欣純和立院交通委員會昨天邀請交通部長賀陳旦到大里視察新建停車場的規劃，包括副市長林陵三、大里區長周崇琦、市議員張芬郁、李天生、內新里長林清池等人都到場關心，希望中央早日核定補助經費，解決大里停車空間不足的問題。

立委何欣純表示，東榮停車場附近高樓、商家林立，還有內新黃昏市場、大屯托育資源中心，停車需求很大，市府已經把這裡列為優先興建停車場的地點，昨天特別邀請賀陳旦部長到場瞭解地方需求，會全力爭取中央補助，讓停車場早日興建，解決民眾停車空間不足的問題。

可提供五百多個汽機車位

市府交通局副局長馮輝昇簡報時表示，位於大里東榮路、新光路口的東榮停車場，目前有八十個汽車停車位，計畫斥資一．八一億元，興建地下一層、地上三層的立體停車場，將可提供二二○個汽車位及一○○個機車停車位；另外配合益民國小活動中心的興建，斥資二．一三億，闢設地下三層的停車場，約可提供一八五個停車位。

交通部長賀陳旦表示，瞭解地方對於闢設停車場的殷切期待，有了市府在排序上的優先，會儘快將兩座停車場列入前瞻基礎建設計畫補助中審查，早日促成停車場興建，賀陳旦並建議東榮停車場可考慮和一旁的市場用地結合，整體進行開發，讓停車場發揮更大的效益。