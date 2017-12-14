〈中部〉台灣黑熊3D出擊 美化水里溪單車道

2017-12-14

彩繪堤岸 生態圖案吸引人

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉水里溪水岸自行車道，公所為美化沿途景觀，與第四河川局合作在堤岸製作彩繪牆，並加入3D視覺效果，內容有牛、鹿、青蛙等在地產業與生態，還有玉山的台灣黑熊，且因堤岸緊鄰玉山國家公園管理處（簡稱玉管處），玉管處還委請公所將遊客中心旁的外牆也納入彩繪，並畫上山羌圖案，讓堤岸彩繪更豐富多元。

玉管處表示，公所製作的彩繪相當精美，內容也與山林生態內涵相符，由於處本部就在堤岸旁邊，剛好也是入口處，便提供建物外牆，委託公所協助彩繪，並在檢視公所彩繪的動物後，認為可以補上山羌圖案，便再畫上二隻山羌，讓整體生態內容與玉山園區相符、豐富。

水里鄉公所表示，堤岸3D彩繪日前完工，四河局也已驗收完成，整體景觀相當美麗，近期就有外縣市的高中生前來水里遊玩，公所也帶領前往參觀長約二百五十公尺的彩繪堤岸，並導覽各種動物所代表的意義。

山羌入列 玉管處融入在地

例如水里因位在玉山腳下，便在堤岸入口處率先畫上台灣黑熊家族，畫面裡有黑熊爸媽與一隻小黑熊，對面則剛好是玉管處的外牆，與山羌彩繪相互輝映；蝴蝶、獨角仙呈現周邊永興村的蝴蝶谷生態，牛則反映永興村的舊名「牛轀轆」；因一旁就是水里溪，畫上魚兒以此呈現溪流生態，梅花鹿代表新興村舊名「鹿寮坑」，也凸顯當地曾是野鹿聚集之地。

公所也說，3D生態彩繪牆代表的是水里的物產、生態與人文特色，走一遭就能大略認識水里鄉的概況，由於之前也有帶著鄉內學童參訪，除介紹彩繪的美術技巧，也傳達鄉土與生態教育意義，日後則希望能培訓導覽志工，帶領更多民眾或遊客認識彩繪牆與水里文化。