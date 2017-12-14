〈中部〉（嘉縣）違停亂丟垃圾 琉璃光秘境被糟蹋

2017-12-14

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣番路鄉隙頂、竹崎鄉石棹地區，秋、冬季雲海、雲瀑、琉璃光等美景，吸引遊客、攝影玩家拍攝，口耳相傳的最佳攝影點多半緊鄰茶園，因聯外道路狹窄，違停嚴重，且常有人沒公德心地亂丟菸蒂、飲料罐等垃圾，當地居民、茶農抱怨連連，更憂心縣府二十三日至明年元月底舉辦首屆「嘉義歐洛拉～隙頂雲瀑‧石棹琉璃光季」，湧來大量人車，恐讓秘境變調。

嘉縣文化觀光局秘書于秉儀受訪時說，位於阿里山公路五十一‧八公里的隙頂二延平步道入口旁有停車空間，石棹則因焙仔桶林道等攝影點的道路狹小，確實有違停現象，將協調兩地民宿業者提供住宿客接駁與停車空間，紓解車潮，並會同警方取締違停與宣導勿丟垃圾。

隙頂國小校長莊新國說，二延平步道的涼亭與沿線，每到雲瀑季常被民眾的攝影腳架佔據，還有人走入茶園拍攝，茶園主人不堪其擾，乾脆拉起封鎖線，也有人就地野炊、亂丟垃圾，校方至少每月一次安排師生去撿垃圾「淨山」。

中和村王姓茶農說，焙仔桶林道的一‧五公里處電桿上，貼有「做個有水準的攝影師，請帶走您的垃圾，謝謝合作」貼紙，卻仍有沒公德心的人，在夜間等待琉璃光出現期間，把飲料罐或便當盒丟在一旁茶園，茶農白天上工前，要先清除這些外來垃圾。

中和村長洪銀盛表示，焙仔桶林道已有警力取締違停，民眾可將車輛停在林道起點的阿里山國家風景區管理處石棹資訊站旁，垃圾則集中丟在社區在林道沿線設置的垃圾桶。