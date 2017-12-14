〈中部〉（嘉縣）番路紫雲寺流動攤販趕不走 警將取締

2017-12-14

〔記者曾迺強／番路報導〕嘉義縣縣定古蹟番路鄉半天岩紫雲寺香火鼎盛，卻常有流動攤販在廟埕占地兜售農產品，損及宗教聖地形象，也搶了周邊自營或租賃店舖的店家生意，屢有香客向廟方反映回到家才發現所買的蔬果發霉壞掉，讓廟方不勝其擾，雖透過廣播「淨攤」及宣導香客勿於流動攤販消費，但成效有限，警方將派員勸導流動攤販撤出廟埕並開罰違規者。

紫雲寺管理委員會主任委員邱劍虹說，每逢假日香客較多時，廟埕至少六組流動攤販兜售佛手瓜、香蕉等，業者多半年逾七旬，廟方多採柔性勸離，卻反遭抱怨「連小生意都不給我做？」直到月前有業者強迫攬客，管委會廣播呼籲遊客勿向流動攤販購物，讓業者知難而退。

兜售柑橘的七十二歲劉姓流動攤販說，商店街距廟埕約五十公尺，香客去光顧機會不多，且水果均自採自銷，一天賺不到五百元，沒必要租固定攤位；承租商店街攤位的洪嬌說，商店街二十四個攤位仍有空間，每年以捐獻三千至五千元香油錢作為租金，平均每月數百元，大家一起做生意，可產生吸客群聚效應。

有香客觀察，同為縣定古蹟的朴子配天宮、國定古蹟新港笨港水仙宮的廟埕都未見流動攤販叫賣，雲林縣北港朝天宮、台南市關子嶺大仙寺也禁止在廟埕設攤，避免產生消費糾紛。

中埔警分局第四組組長蔡政亨表示，流動攤販若強迫攬客，依社會秩序維護法，可處三日以下拘留或一萬二千元以下罰金，若於公告禁止設攤處擺設攤位者，依道路交通管理處罰條例處行為人或其雇主一千二百元至二千四百元罰金。