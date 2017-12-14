〈中部〉舊山線復駛計畫 交通部支持

2017-12-14

賀陳旦︰符合花博訴求

〔記者張軒哲／台中報導〕為帶動后里地區整體觀光發展，市府提出「舊山線復駛計畫」，全長十五．九公里，朝鐵道復駛、鐵馬先行方向推動；交通部長賀陳旦昨視察表示，舊山線計畫良好，也符合花博訴求，交通部完全支持；立委洪慈庸指出，盼近程的推動加速，在一一○年真正促成舊山線復駛。

立法院交通委員會昨到台中市視察，市長林佳龍在副市長林陵三陪同下出席；林佳龍表示，舊山線跨越許多世界級的文化觀光亮點，市府整體規劃推動舊山線復駛，鐵道觀光要以文化與生態做為重點。

立委洪慈庸表示，舊山線的復駛，除了后里與泰安兩個車站外，也會結合南苗栗三義與勝興車站，希望車站從苗栗一直到台中，再用台鐵接駁到彰化二水與南投集集，成為串聯的觀光鐵道。眾人隨後搭乘電動公車前往后里火車站，但簡報過程一度有民眾高聲發表意見，抱怨后里車站交通問題。

洪慈庸表示，明年台中將迎接花博，可能會對后里當地交通造成潛在影響，所以未來遊客能搭乘台鐵到后里，於后里火車站下車後，在各個園區可搭乘電動接駁公車移動，站體美化也能讓外地遊客有好的印象。

市府交通局副局長馮輝昇指出，市府規劃以鐵路為主、公車接駁為輔的疏運方式，其中三條園區間的接駁路線，特別規劃五十六台電動公車執行接駁任務。

洪慈庸指出，針對后里火車站外觀，中央已補助一．六億元新建后里東站，目前后里西站交通動線不佳，門面亦相當需要加強並美化。

賀陳旦表示，花博活動規劃以低污染的綠色大眾運輸工具進行接駁，配合將來的智慧型運輸及停車場資訊，交通部支持並會配合市府做好相關計畫。