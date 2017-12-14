〈中部〉國道一接台74線 拚後年動工

2017-12-14

〔記者歐素美／台中報導〕國道一號增設銜接台七十四線系統交流道工程，高速公路局原訂一○九年動工、一一三年完工，張廖萬堅、黃國書、何欣純、洪慈庸等四名立委極力催生，認為該工程影響台中市交通甚鉅，要求加速期程，提前兩年完工；交通部長賀陳旦允諾將朝一○八年底發包、一一一年底完成的方向努力，以帶動地方繁榮。

影響交通甚鉅 立委促加速

國道一號增設銜接台七十四線系統交流道工程，總經費四十九．五六億元，在立委張廖萬堅等人爭取下，將由國道建設基金全數支應。高速公路局簡報指出，該計畫將於國道一號豐原交流道與大雅交流道之間的一七二公里處，增設南出及北入兩支匝道，沿員寶庄圳，以高架橋式往南銜接台七十四線，全長約五公里；因保留及整合台七十四線既有北屯二交流道，工程相當複雜，經費也從原來的卅七億元增至四十九億多元。

立委張廖萬堅表示，國道一號增設銜接台七十四線系統交流道工程，地方都非常期待，但中央從最早的一○三年動工、一○八年完工，延到一○九年動工、一一三年完工，由於水湳經貿園區會展中心等預定一一○年完工，未來在現有交通流量上將雪上加霜，希望期程能再提前。

立委黃國書、何欣純、洪慈庸表示，該工程影響大雅、東區、南區及屯區等民眾交通，希望交通部長正式回應鄉親期待，解決交通瓶頸，提前在一○八年底動工、一一一年底完工；台中市副市長林陵三也表示，市府將配合儘快於兩年內完成都計變更等作業；賀陳旦允諾將朝一○八年底發包、一一一年底完成的方向努力。

賀陳旦說，台灣像台中擁有完整的內環快速道路且用系統交流道銜接高速公路的很少，未來工程完工後，對各方面的交通服務，將有完全不一樣的局面，對地方繁榮將大有幫助。