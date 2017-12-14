〈中部〉台中大車站計畫 交長允助12億

2017-12-14

〔記者歐素美／台中報導〕台中火車站高架化後，進出動線及周邊設施有待加強，立委黃國書昨邀交通部長賀陳旦、台中市副市長林陵三等人會勘協調，爭取台中大車站計畫經費十二億元，打造轉運中心、立體停車場及空橋系統，以改善火車站停車等問題，賀陳旦允諾全力協助；另綠空鐵道軸線計畫（北道）及自行車道經費六億元，營建署也允諾幫忙爭取，未來將翻轉舊城區。

打造停車場、轉運中心及空橋

市府都發局簡報指出，台中大車站計畫將於火車站前興建地上兩層、地下兩層的立體停車場，可提供五百個汽車停車位及三百個機車停車位，並打造轉運中心、空橋及綠空鐵道與自行車道，未來民眾從停車場即可到火車站月台，並可透過空橋等銜接綠川水岸廊道、台糖生態園區等。

黃國書表示，台中火車站鐵路高架化之後，面臨轉運腹地不足問題，興建立體停車場及轉運中心很急迫，以改善台中火車站發展瓶頸；交通部長賀陳旦同意補助十二億元建設經費，並將與市府協調，讓工程順利進行。

針對被指定為國定古蹟的台中舊火車站，黃國書建議鐵路局，在成立台中鐵道文化園區前，應提前思考明確的展覽主軸，積極利用舊軌道等停放火車，並爭取將廿號倉庫中深具歷史意義的C10000型篷車保留在台中，以達成文資保存及發展區域觀光的目標；賀陳旦承諾將責成鐵路局，全力支持舊城區車站的整合與保存計畫。

市議員何敏誠則建議交通部將台中大車站計畫列入國家重要計畫，以整合各部會，儘快完成台中鐵路高架化沿線整合；議員江肇國則為文資請命，希望將倉庫群及三代遺構等納入規劃。台中市副市長林陵三表示，針對火車站三代遺構，市府與鐵路局已達成共識，將原地保留。

綠空鐵道計畫經費 營建署允助爭取

另屬於大車站計畫中的「綠空鐵道軸線計畫（北道）及自行車道規劃」，經費約六億元，市府爭取營建署補助；營建署官員也當場允諾會協助爭取。

由於台中火車站動線出入不便，賀陳旦會勘過程中，一位民眾趁機高喊「交通部長加加油，台中市民很痛苦」；鐵路局指出，台中火車站高架化後，因大智路未打通，加上工程還在進行，動線不便，將逐步改善，市府若於明年四月打通大智路，明年十月即可完全改善動線問題。