〈中部〉彰縣「金」有禮 明年重陽禮金增至3千

2017-12-14

明年度總預算三讀過關

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣一○七年度總預算三讀過關，其中，令全縣銀髮族最關心的重陽敬老禮金，也確定明年發放給六十五歲以上長者的重陽敬老禮金，將從今年的二千元，提高到三千元，預計明年全縣將有十九萬多名的長者可以歡喜過重陽節！

昨天是彰化縣議會今年定期大會最後一天，在沒有縣議員提出臨時動議下，宣布閉幕，而彰化縣一○七年度總預算案，經過縣議會定期會審議通過，總計歲入三九八億五九二七萬二千元，歲出四三一億四八七七萬六千元，共刪除九億四五○○多萬元預算，刪減幅度約占總預算二‧三七％。

預算案遭刪減部分，主計處所編列的第一預備金三千萬元，被砍了二千萬元，第二預備金編列一億元，也被砍了八千萬，這兩筆就被大刪一億元；還有財政處編列八億元處理位於台中市的彰化縣有土地財產，也被砍個精光。

彰化縣一○七年度的總預算案，社會福利支出約七十七億餘元，以社會處居多，約有五十六億元，社會處長黃淑娟表示，因為明年敬老重陽禮金預計提高到三千元，共編列五‧九億元、老人假牙編列約二億元、每胎發放三萬元的生育補助編列約四‧三億元，還有法定社福預算約為四十二億元。

十億元前瞻配合款通過

在國中、小學生的營養午餐部分，教育處約編列六‧二九億餘元，也就是弱勢學生營養午餐由教育處全額補助，一般學生則每生每餐採定額補助；而預計從一○七年八月起發放的四足歲到五足歲之間幼教補助，每童每學期核發五千元，教育處編列三千萬元，也經議會審議通過。

為了配合中央的前瞻基礎建設，建設處長戴瑞文表示，感謝議員支持，編列前瞻基礎建設配合款十億元的預算能夠審議通過，未來也將爭取彰化漁港作為離岸風電的維運碼頭建設。