〈中部〉（雲林）《看問題》失去蘇的輔選 李連任之路添變數

2017-12-14

記者林國賢／特稿

民進黨茶壺內風暴未因黨中央提名現任縣長李進勇競選連任而止息，前縣長蘇治芬幾次隔著臉書嗆聲「不會輔選」，兩人不合搬上檯面，「黨內人和」恐成為李進勇連任之路的「罩門」之一。

民進黨在本屆總統、縣長及立委選舉拿下全面勝利，雲林縣政治版圖雖已呈綠大於藍態勢，但藍綠之間的基本盤差距並不大，不管藍綠，只要分裂或者內鬥，就出現足以翻轉選舉結果的變盤，這也是選戰未正式開打，兩邊都高喊團結的原因。

蘇治芬是終結雲林縣國民黨五十多年執政的第一位民進黨籍縣長，本屆縣長選舉全力支持李進勇，讓他一路從黨內初選勝出，到打贏張麗善入主雲林縣府，在雲林政壇的份量，與對選舉策略佈局，可說無人出其右，失去蘇治芬的輔選，李進勇的選戰將更為艱辛。

蘇、李不合在雲林是公開的秘密，依蘇治芬在臉書上透露的訊息，兩人恐怕再難回到過去「合作無間」的戰友關係，蘇治芬所謂不會輔選只有「個人限定」還是擴及支持者，有待觀察，這也將影響縣長選舉結果。

「團結才能勝選」是藍、綠兩陣營競逐下屆縣長寶座主要口號，但除了綠營李、蘇不合外，藍營現在也面臨張麗善、林文瑞競爭局面，同樣也有「人和」危機，誰能順利整合黨內不同聲音，槍口一致對外，誰入主雲林縣府的勝率就高。