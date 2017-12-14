〈中部〉（雲林）蘇治芬控選戰扯後腿 李進勇拚縣政不回應

2017-12-14

〔記者林國賢／雲林報導〕民進黨茶壺內風暴愈演愈烈，前縣長蘇治芬昨再PO「什麼叫顧全大局」，指李進勇在當選雲林縣長後未在立委選戰給予支援，反而抽走她的人馬，甚至撥弄是非，讓她的人遠離她，這個「黨」的「同志」還真讓她傷心。

臉書發文揭露不合原因

針對蘇治芬臉書指控，昨天參加「2017 新能源轉型綠色經濟國際會議論壇」的李進勇表示，現在全心全意拚縣政建設，對蘇言論不做評論回應。

蘇治芬繼上個月廿八日民進黨提名李進勇競爭連任前夕在臉書發文：「我看到小孩子就會開心，但我看到要取大位的人，我會遠之」後，昨天又臉書發文說出她與李進勇關係生變的原因。

蘇治芬在臉書上透露，她卸任縣長之後搬回台北租屋而住，打算幫黨打總統大選，但李進勇卻在未知會她的情況下逕自發佈新聞，希望黨能徵召她參選海線立委，黨中央選對會也因為要拚「立委過半」，希望她能回雲林拚海線立委，為顧全大局她才接受徵召。

蘇︰這個黨同志讓我傷心

蘇治芬指出，但她投入立委選戰後卻未獲得支援，李進勇甚至將她的人馬抽離虎尾，她曾求助李進勇，想把人要回來，卻是毫無回音。蘇治芬在臉書上寫「跟張榮味拼選舉，沒有資源真的會頭皮發麻，……為什麼不幫我。」

最後，蘇治芬以「夜半自我垂淚，這個『黨』的『同志』還真讓我傷心」做為結尾。

一名民進黨現任公職人員指出，蘇、李兩人不合是縣內「公開的秘密」，如今在檯面上愈演愈烈，並不讓人意外，以兩人在黨內的「輩份」，地方恐怕找不到人可以調解，若持續下去恐影響明年大選結果，黨中央必須重視。