〈南部〉400店家專屬Google Map 擁雙語資訊

2017-12-13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕三杯大腸頭、土魠鹹粥、燒餅、冬瓜茶…英語怎麼說？台南市推動英語友善標章，考量外籍遊客旅行時，多數會使用手機搜尋店家位置，首創全台將四百家標章認證店家資訊建立成一套南市專屬Google 「My Map」，只要在地圖上掃描QR Code，即可得到店家雙語資訊，「巷弄內的牛肉麵店」外國朋友也找得到。

第二官方語言專案辦公室（簡稱二官辦）副主任田玲瑚表示，雙語菜單輔導案主要是英語友善標章計畫之一，因考量外籍人士來台南購物消費或到餐廳點菜時，缺乏足夠的雙語資訊，加上店家擔心翻譯錯誤，以致整體購物環境對外籍人士相對不利。

這項推廣計畫，由二官辦與南台科技大學研產處合作，輔導業者製作雙語菜單目錄，從翻譯到美編設計，全都由政府「免費提供」。田玲瑚透露，資訊涵蓋大台南地區特色店家，龐大建置過程大費心力，起先工作團隊拜訪店家時，還被店家誤以為是「詐騙集團」！

二官辦表示，除了雙語菜單的推廣，同時也是建置台南美食小吃雙語菜名資料庫，下階段開放更多業者可上網勾選想要菜名，投入申請英語友善標章行列。

豆漿店老闆劉展志說，台南近年來增加許多創意小店，而傳統小吃店也歷久不衰，透過雙語菜單，「讓我們眷村小店在國際有嶄露頭角的機會」。