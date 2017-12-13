〈南部〉孔廟櫺星門遺構 將現地展示

2017-12-13

〔記者劉婉君／台南報導〕台南孔廟櫺星門於日治時期遭拆除後，一直被認為已經不存在，直到二○一三年孔廟大成門前的老榕樹因病枯死，被包覆在榕樹根部的磚造結構才被發現，文資處上個月啟動調查計畫，清代櫺星門遺構因而出土，且在第二代遺構中還可看到部分第一代櫺星門的建材，市府確認將朝現地保留展示規劃，至於展示的範圍及方式，將與專家學者進一步討論。

孔廟中軸第一進門廳的稱呼

「櫺星門」是孔廟中軸第一進門廳的稱呼，為孔廟建築必備，台南孔廟的櫺星門最早建於一七一八年（清康熙五十七年），但詳細的地點不明，根據文獻資料，第二代位置在第一代北側，高度加高五尺，形式也與第一代不同，遺構出土後，文資處陸續邀請專家學者李德河、林會承、張嘉祥、黃富三、傅朝卿等人前往現勘，經比對遺構與泮池相對位置、對應大成門中軸與面寬關係，符合一七七七年蔣元樞《重修台郡各建築圖說》台灣府學圖中，櫺星門坐落的位置與平面尺度，因而判斷確實為清代櫺星門遺構。

出土遺構長度約十四公尺

目前出土的遺構長度約十四公尺，除原榕樹包覆住的地表殘牆外，東西兩側還有延伸的牆體基礎，部分石材上可看到雕有雲朵花紋，殘牆底部也有石珠形狀的石材，經比對一七二○年《台灣縣志》文廟圖與一七五二年《重修台灣縣志》府學宮圖中的櫺星門後，推論可能是櫺星門往北移時，以拆除的上一代櫺星門石材填在下面做為基礎，建成一七七七年新一代的櫺星門。遺構出土有助於一窺孔廟在清代建制的完整形式，在文化保存上有重大意義。

另外，現場也挖掘出一段六米至八米長的疑似排水溝渠。

秘書長吳欣修、文化局長葉澤山昨天前往現場會勘，吳欣修表示，未來將以現地保存展示，但雨季時會遭遇保存上的問題，究竟是部分展示還是全部展示，以及後續是否繼續開挖研究，都必須進一步討論後才能確認。

葉澤山說，清朝時期的櫺星門殘跡可讓今人看到完整的孔廟、文廟形制，學者專家也建議現地保存展示，但如何保存以提供民眾了解孔廟形制，是後續必須要克服的問題。