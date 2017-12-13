〈南部〉抽查便當店附贈飲料 93％不合格

2017-12-13

台灣消保會抽樣 30家有28家生菌數超標

〔記者葛祐豪、方志賢／高雄報導〕您是否常喝便當店附贈的免費飲料？台灣消保會抽查卅家便當店的附贈飲料，結果有廿八家的微生物衛生指標菌不合格，比例高達九十三％！高市衛生局昨也公布抽驗市售便當、飲品，其中附贈飲品四件全數不合格，甚至大腸桿菌群最嚴重超標一一○倍。

外食盛行，各便當店為吸引客群，經常隨餐附贈免費冰涼飲品，但這些免費的飲品，衛生狀況令人擔心。

台灣消保會近日前往高雄市，隨意抽樣卅家便當店，其中包括知名連鎖店、個體戶店家，經送ＳＧＳ檢驗，結果有廿八家的微生物衛生指標菌（生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌）不合格！

台灣消保會理事長楊月雲指出，按各檢驗項目，生菌數超標比例為七十三％、大腸桿菌群達九十％。

衛局也抽驗 大腸桿菌群嚴重超標110倍

衛生局則抽驗便當五十八件、餐飲店販售冷泡茶十件及附贈飲品四件，檢驗結果便當七件初驗不合格，冷泡茶一件生菌數超標十五倍，四件附贈冷飲都不合格。

衛生局健康食品科長陳建榮表示，針對台灣消保會公布便當附贈飲料不合格之名單，衛生局感謝該協會共同監督食安，也將派員抽驗並依法辦理。

衛生局指出，大腸桿菌群及大腸桿菌是監測食品是否遭受污染或製程有無衛生缺失的重要指標，檢驗結果如超標，顯示製程衛生、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或因作業人員的個人衛生習慣不良所致。

台灣消保會呼籲，業者應使用嚴謹的原料（冰塊），並隨時注意製作環境及容器衛生，並提醒民眾，選購便當時，應選擇整潔衛生的店家，更要注意附贈的飲品色澤與氣味是否正常，別因為是免費贈送，就掉以輕心。