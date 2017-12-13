〈南部〉收回遭占縣有地 台東蓋新公務大樓

2017-12-13

改善現有空間不足 明年底完工

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣政府自民國六十五年興建以來，已擴建兩次，但近年來編制、業務量增加，辦公及開會空間嚴重不足，縣府已排除停車場後方遭占用縣有地，將興建三層樓公務大樓，還將增加福利社、員工餐廳等，預計明年底完工。

台東縣政府位在中山路上，民國六十五年啟用，民國七十到七十五年完成第二期擴建，民國八十五年增加七層樓的新大樓，但正式較大的會議室僅兩間，開會空間嚴重不足，雖然近年來教育處、社會處及農業處林務科、原住民族行政處部落經濟科等單位陸續遷出，但各局處辦公室仍不敷使用，縣府跨局處研議在後方增設公務大樓。

自籌8千8百多萬 蓋地上三層建築

縣府停車場正後方已封閉一條車道、拆除原本房舍，縣府行政處長王邦賢指出，這片面積約一千兩百平方公尺的土地是縣有地，約有十四戶占用戶，部分自行搬遷，部分經訴訟後排除占用，縣府自籌八千八百多萬元經費，預計蓋地上三層、地下一層公務大樓。

財政及經濟發展處長盧協昌表示，新公務大樓預計地下樓層設有停車空間，一樓有福利社、員工餐廳，二樓以上作為會議室使用，原本在博愛路的教育處，將全處搬至新大樓上班，另因衛生局長照業務量增加，同樣也在博愛路的辦公空間不足，部分將遷至教育處現址。

此外，王邦賢說，新公務大樓旁有兩棟警察局宿舍，一棟是局長宿舍被列為歷史建物，一棟目前有現職員警居住，不會拆除。