〈南部〉棒球中心再流標 議員促市府加把勁

2017-12-13

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市亞太國際棒球訓練中心工程再度流標。對此，議員認為市府態度不夠積極，一再延宕除了損害國際聲譽，更讓台南的棒球發展蒙上一層陰影。

為了讓此案能夠順利標出，工務局在第一次流標之後，便祭出提高預算、拉長工期及減少工項等措施，但仍然在十二月八日第四度流標，民進黨議員陳怡珍指出，這項工程多次流標最終受傷的是台南的棒球發展，由於此案工程龐大，工務局應向廠商積極說明，儘快建立一座國際級棒球場，進而招商帶動地方發展。

民進黨議員林宜瑾則強調，由於設計圖畫得太過繁複像件「藝術品」，不僅加高工程難度且造價不菲，許多廠商都不敢進場投標，所以唯一的辦法就是減少工項及提高預算，甚至與建築師解約讓其他團隊接手，畢竟台南需要的是一座實質而非藝術的棒球場。

對於二○一九年世界少棒賽能否如期在棒球村舉行，陳怡珍表示，可能性相當低，多次流標讓市府同仁元氣大傷。林宜瑾則說，工期預計一年三個月，如果明年一月底前沒標出去可能又要跳票，此舉不僅影響台南的國際聲譽，在台南棒球場舉辦更會影響統一獅，由於職棒和少棒的紅土、草地等規格都不一，從更改到復原還給職棒至少要四個月，這期間的收入減損和球迷流失都相當可觀，市府不得不慎重。