〈南部〉流標4次 亞太棒球中心月中重新招標

2017-12-13

〔記者劉婉君／台南報導〕亞太國際棒球訓練中心是行政院長賴清德在市長任內推動的重點建設之一，但工程自去年初開始招標以來，已歷經三次流標，十一月下旬再度招標，雖然有一、二十家廠商領取標單，最終仍因無人投標而第四次流標，市府檢討原因，認為因為物價不斷上漲，導致廠商覺得沒有利潤而不願投標，將調整設計內容後，預計十二月中旬重新上網招標。

工務局將檢討調整工程項目

亞太國際棒球訓練中心第一期工程為少棒球場，工務局表示，已要求設計團隊在不影響公共安全及一○八年七、八月舉辦的WBSC U12世界少棒錦標賽前提下，於六．四七億元的預算中，檢討調整工程項目，包括修改基地內道路鋪面、景觀等，再重新上網招標。

秘書長吳欣修表示，市府對於十二月中旬再度招標持樂觀的態度。至於第二期的成棒球場工程部分，將會考慮回歸比較單純的設計，未來如果有必要，也不排除重新設計。

亞太國際棒球訓練中心位於國立台灣歷史博物館旁，占地約廿五公頃，去年一月以統包工程招標流標後，分為第一期少棒球場及第二期成棒球場，同年十二月第一期工程招標，但仍流標，市府將工期從三百六十個日曆天延長為四百八十個日曆天，原本主球場觀眾席一萬席、副球場一千席，主球場部分也修正為八千席，於今年六月再度招標，雖然有廿五家廠商領取標單，最終依然無人投標，經增加約五千萬元的經費，於十一月下旬再度上網招標，十二月初開標還是無人投標。