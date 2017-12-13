〈南部〉終結10連霸 新光三越中山店 搶下地王寶座

2017-12-13

原地王為中正與西門路三角窗

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市一○七年公告土地現值暨公告地價調整出爐，原本連年蟬聯地王、位於中正路與西門路二段三角窗的黃金地，終結十年「不敗地王」，換由位在中山路的新光三越中山店拿下霸主，公告土地現值上漲為每平方公尺三十萬三千元，換算每坪超過一百萬元。

公告土地現值 地王每坪逾百萬

地政局表示，南市近年觀光熱潮湧入，帶動餐飲旅宿等商業蓬勃發展，尤其位在台南火車站週邊連結北門路一帶商圈、中正與西門商圈地價持續穩定成長，全市一○七年地王由新光三越中山店拿下，公告土地現值上漲為每平方公尺三十萬三千元，每坪超過一百萬元。

其實，新光三越新地王位在中西區中山路鄰接地，該區地段一○六年公告現值就有每坪一○○．一六萬元之譜，但因佔地較大，公告現值九十五萬餘元，已有追起之勢，終於以些微差距「打敗」舊地王。

至於中正路西門路口舊地王（萬國通路皮件出租店面），自民國九十七年躍升「台南地王」，雖公告土地現值與去年持平，仍以每平方公尺三十萬二千五百一十二元居次，因附近正進行中國城都市更新及運河星鑽開發，預計完成後，仍有重回地王寶座的實力。

另全市公告土地現值最低土地，與去年相同位於北門區蘆竹溝北面潮間帶，每平方公尺為三十二元，換算每坪約一○六元。

明年公告地價 平均調降○．○五％

地政局表示， 明年公告地價平均調降○．○五％，將於明年一月一日正式公告，全市地價區段上漲一千五百八十一個、持平或下跌一萬一千八百九十九個，持平或下跌地價區段數比率達八十八．二七％，大部分行政區皆是持平或調降，僅有東區、永康、新市、安定、善化等五區平均漲幅超過一％，係因該行政區近年來受惠各項重大開發建設及南科產業蓬勃發展影響。