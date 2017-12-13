〈南部〉輕軌二階 19億工程款議會過關

2017-12-13

2月動土 工程進度20％

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌第二階段十九億元工程款原本被高市議會擱置，昨天經大會二、三讀審議並表決過關；高市捷運局感謝議會支持，同時說明二階工程進度廿％，預估明年九月前可在C14至C17兩站間試車。

高雄環狀輕軌全長廿二．一公里、共卅七站，分一、二兩階段施工，一階十四站於今年九月通車，二階也於今年二月動土、三月施工，預計民國一○八年底完工。

預估明年9月前試車

二階輕軌經過美術館路、大順路段部分，因為車流量大，引發部分議員質疑，建議改為地下或變更路線，明年度十九億元工程款（總經費五十七．八九億元）在議會分組審查時遭擱置。

議會昨針對被擱置預算進行二、三讀，輕軌二階十九億元經討論後表決，以卅二票贊成、五票反對，多數通過預算；對輕軌路線有質疑的國民黨團事後聲明，不滿民進黨團挾人數優勢阻礙發言，不讓爭議項目經過充分討論。

2階23站 108年底完工

捷運局事後感謝議會支持，並說明二階自C14站到C17站間工程已展開鋪軌作業，整體工程進度約廿％，預估此段軌道明年四月可以完工，二階列車則計畫七月引進，九月前將啟動試車。

捷運局說明，屆時試車主要是測試一階、二階系統整合，讓兩套系統與列車相互運行，不會開放試乘。

至於美術館路、大順路等車流量大的路段，已將交通維護計畫送至道安會報管考小組，須等待道安會報審議通過，此路段工程才會啟動，原則上會在明年第一季，並盡量避開農曆春節等旺日。

強力支持輕軌的基進黨等社團，日前曾經發動連署力挺輕軌預算，昨天再加碼提出輕軌三箭構想，建議成立輕軌體檢委員會、推動大順路造街方案以及訂定區域運輸計畫地方自治條例。