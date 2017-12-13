〈南部〉減塑再出招 台東10賣場回收購物袋

2017-12-13

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣從七月起實施限塑三政策後，縣內垃圾每天平均減少十二噸，縣環保局進一步鼓勵民眾減少購物用塑膠袋的購買與棄置，與縣內十家業者合作設置rebag購物袋回收箱，民眾反應熱烈，使用率高。不少家庭主婦說，難免有臨時購物的時候，rebag回收箱解決沒帶購物袋出門的問題。

台東縣環保局長謝清泉表示，今年活化即將飽和的台東市建農垃圾掩埋場後，發現篩分出來的塑膠類垃圾數量比預期多出六倍，為從源頭減量，今年七月率全國之先，實施家戶使用透明垃圾袋、不提供免費塑膠袋的業者類別擴大至十四類，及店家不提供免洗塑膠類餐具等三項限塑政策，成功讓全縣每日平均垃圾量，較尚未實施「限塑三政策」前少了十二噸。

謝清泉指出，限塑應該可以更精進，大賣場的rebag回收箱就是呼籲民眾，將家中多的購物袋或塑膠袋分享給需要的人使用，縣內有家樂福、大潤發、正一百貨五金行及台東縣農會購物中心、台東市中央市場等十處，讓忘記帶購物袋的民眾，可從回收箱拿取環保購物袋、紙袋或塑膠袋裝採買的物品。

謝清泉昨天上午到家樂福了解實施狀況，家樂福台東店表示，店內會有多的禮盒紙袋、環保袋，每天都會適時補充，自從回收箱設置後，民眾索取踴躍，也常有員工或民眾將家中多的袋子拿來分享，成效良好。

到大賣場購物的張小姐表示，平時若要外出購物，一定會帶購物袋出門，偶而有臨時起意採買，就需另購袋子，大賣場的回收箱成了好幫手。