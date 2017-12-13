〈南部〉上月26天空品不良 潮州人嘆：久不見大武山

2017-12-13

鄰居高雄成污染源 鎮長籲中央重罰

〔記者邱芷柔／屏東報導〕霧霾持續籠罩高屏地區，屏東潮州鎮公所門口的空汙旗不斷在紅色、橘色間替換，地方民眾直嘆「多久沒看到大武山了」，潮州鎮長洪明江昨天直批「潮州不是高雄的垃圾場！」呼籲中央加重罰責，並請高雄市政府落實取締。

洪明江說，潮州北邊就是高雄左營煉油廠及仁大工業區，汙染隨著季風飄到潮州滯留，潮州南邊有大林蒲、林園石化區、大寮工業區、崁頂焚化爐等，髒空氣同樣隨著季風來到潮州滯留，公所每天都會升起空汙旗警戒，民眾最近都戴著口罩出門，這已經變成潮州最無奈的風景了。

洪明江說，全國民眾都誤以為潮州工業汙染嚴重，事實上潮州沒有一根煙囪，卻成為空氣污染重災區，鄰居高雄成為潮州的污染源，他質疑空汙罰款對業者不痛不癢，呼籲中央修法重罰。

屏東地區昨天持續一片霧濛濛，環保署空氣品質監測網監測數據顯示，屏東地區空氣品質指標AQI一度飆上154紅色警戒，潮州也持續在橘色警戒AQI達111。

近日空汙持續籠罩 彩虹街景不再

林姓鎮民昨天拿出日前拍攝的街景，彩虹劃過天際，在大武山映襯下，成為屏東潮州鎮絕美街景，但近日空汙持續籠罩，讓看見照片的鎮民們不禁直嘆「多久沒看到大武山了！」

屏東縣環保局指出，屏東空氣污染物絕大多數都來自上風處的高雄及境外移入，因為氣象條件常受到高壓迴流環境風場及北大武山地形屏障影響，污染物不易擴散，每年十一月至隔年二月空氣品質影響最劇；以十一月來說，潮州空氣品質不良達二十六天，居全國各測站之冠，正積極向環署爭取補助，希望明年如期推動潮州地區空品淨區管制計畫，降低屏東的紅色警戒。