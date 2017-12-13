〈台北都會〉《幫助航空維修實務教學》滬江高中 獲贈退役救護機

2017-12-13

〔記者周彥妤／台北報導〕為提供航空維修實務教學使用，內政部空勤總隊致贈台北市滬江高中，一架退役的UH-1H救護機，昨天上午十點直接飛抵滬江高中操場降落，近一千五百名觀禮師生引領而望，現場一片驚呼。

內政部空勤總隊昨天上午十點以熱交機的方式，直接飛抵滬江高中操場降落，除了滬江師生外，鄰近學校師生也共襄盛舉，近一千五百名觀禮人迎接直升機空降帥氣身影。

空勤總隊機務組技士王賢仁說，滬江高中是北北基第一所獲贈退役機的學校，該機種主要用於執行中低海拔搜救任務，留空時間可達二．二五小時，可配合執行觀測、偵巡、運輸等任務。他說，該型飛機執勤四十五年，性能良好，是六○年代美國製造的優良機種，因現行全面汰換成黑鷹機，最後七架月底前經評估後，將陸續送給設有飛航相關科系的高中職以上學校。

滬江高中表示，服役四十五年的UH-1H救護機，即將於十二月廿五日全數退役，這些直升機擁有許多光榮的救災經歷，而今功成身不退，轉為退而不休的實務教材救護直升機。

滬江高中表示，滬江高中為北北基第一所設立航空電子科的技術型高中，致力培養飛機修護、通訊導航優秀人才，以往透過校內設置的飛行模擬器，學習飛行原理與飛行器操控，如今實際直升機駐紮，學生摸得到，老師也可直接在上面授課，對實務教學打了一劑強心針。