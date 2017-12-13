〈台北都會〉2050願景工作室 被批「掛龍頭賣老鼠肉」

2017-12-13

議員批現階段都做不好 40萬預算暫擱

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市議會工務委員會昨天審議都發局預算，審到都發局位於長春路的二○五○願景計畫工作室營運費時，議員周威佑認為該工作室營運不佳，參觀人數少，卻取嚇死人的「二○五○」名字，「就是掛一個龍頭，賣老鼠肉」。議員許淑華也認為市長柯文哲現階段政策都做不好，還想到二○五○年，直說名稱根本是幌子，就是幫君王成立他的夢想，最後要求只要有二○五○名稱的相關預算都全數暫時擱置，總計擱置約四十萬元。

議員李慶鋒也認為，市政願景應該務實一點而不是在創作劇本，更調侃柯文哲一直說，有任期的選舉制度是不利於城市長遠規劃，這種話在現在講非常奇怪，「他是想做『柯近平』嗎？」怎麼一個民選市長會產生幻覺，四年一任都沒有長遠規劃，就只有自己有長遠規劃。

台北市在二○一五、二○一六年相繼推動「二○五○願景計畫」，如「西區門戶計畫」、「東區門戶計畫」、「中正萬華復興計畫」等九處的願景計畫，但截至目前為止，除了西區門戶計畫有具體成效，其餘尚無明顯進度。

都發局表示，二○五○願景計畫工作室原本委外給「中華民國都市設計學會」，但因為部分委員即是台北市都市計畫委員會委員，也遭議員批評功能疊床架屋，後來預算遭刪除，改由都發局綜合企劃科負責營運。

都發局說，目前負責舉辦與二○五○計畫相關的會議、論壇及展覽，從去年三月至今共有三千五百人到場，未來也將配合中央國土計畫進行規劃。