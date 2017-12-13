〈台北都會〉柯送椪柑拜會 議員連三嗆

2017-12-13

吳碧珠︰「監督市政府是我們天職」

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕市議會各委員會昨審二○一八選舉年北市府各局處預算，但市長柯文哲昨又與議員隔空交鋒，對於議員前天暫擱暴增的活動預算，柯文哲昨上午受訪冷冷說，「按照議員邏輯，大概明年什麼預算都不用編列了，這不是很奇怪嗎？」柯文哲下午依慣例送椪柑給各議員、握手致意，但有議員離席避免與柯肢體接觸，還有議員對柯說，「不能一邊審預算、一邊嗆議員。」議長吳碧珠甚至說「監督市政府是我們的天職。」

國民黨議員占多數的文化教育委員會，前天暫擱多筆活動預算，也有議員質疑明年跨年活動擴增為一週、預算增加兩百萬元，在延續柯選後氣勢。對此，柯受訪不以為然說「離譜」，跨年再怎麼拖也不會往前拖一個月，「要reasonable（合理）、reasonable、合理推測！」

柯文哲送數箱台中農會的「大坑椪柑」，請委員會議員吃橘子，並拜會議長吳碧珠，在吳碧珠陪同下拜訪各委員會審預算的議員，但柯走至教育文化委員會，委員會召集人吳世正立刻離席閃到會議室後門走廊，避免與柯肢體接觸。

柯文哲接著就被連三嗆，國民黨市議員王鴻薇邊與柯文哲握手，邊說「我想，我們不能一邊審預算、一邊嗆議員。」國民黨市議員厲耿桂芳更以高分貝說，「議長最好，你（柯文哲）啊！就是禮貌太少，握手都不握手、不打招呼耶！基本禮儀要。」

柯文哲握完手準備離去，吳世正立刻回會議室說，「有一些預算，市府擅自要動用教育基金，委員會有意見，請你（柯文哲）不要說在搞破壞，各有各的職權，不是市長說的議會就要照做，這是法定職權。」對此，柯文哲僅回頭看吳世正並未回應。未料，一旁的吳碧珠說，「監督市政府是我們天職」。

活動預算暴增被暫擱 柯︰想太多

吳世正受訪說，柯市府打算從教育基金花三○八四萬元，補助印度、馬來西亞學生念台大、清大、交大、北市大、北科大與台科大；北市國中小已哀哀叫缺錢，柯文哲日前卻說反對的議員是搞破壞，「你才是搞破壞亂用基金制度」、「外交講求平等，給印度、馬來西亞補助，那印尼呢？」

對於日前議員揚言暫擱相關預算，柯文哲則說，台北市預算如果是一千六百五十億元，「多了五百萬你覺得呢？這有時候想太多」。他會去爭取通過，就平常心看待，該怎麼做就怎麼做。