〈台北都會〉改善內湖路型 港墘路兩百米變3線道

2017-12-13

洲子街至瑞光路段 月底完工

〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕為紓解內湖交通問題，北市工務局挹注三七○萬元經費，拓寬港墘路（洲子街至瑞光路）西側道路，全長約兩百公尺，預計本月底完工，港墘路由東向西的二線道將增為三線道；而鄰近的瑞光路上「台北花卉市場」舊址，則由公園處斥資三九七六萬元進行大改造，將在明年四月變身「大港墘公園」。

台北市副市長林欽榮昨率隊視察進行中的「港墘路（洲子街至瑞光路）西側道路拓寬工程」、「內湖大港墘公園新建工程」進度。

新建工程處副處長王健忠簡報說明，港墘路拓寬工程分三階段施工，第一階段退縮路面五公尺空間，並設置簡易鋪面人行道，第二階段遷移樹木、電箱及相關管線，第三階段側溝改建及路面銑鋪工程，預計本月廿六日完工，港墘路由東向西的二線道將增為三線道。

林欽榮致詞時指出，改善內湖交通要分成短、中程計畫，短程為內湖的路型改善，例如即將完工的港墘路拓寬工程，中程則是內湖東側捷運系統的延伸。

內湖東側輕軌 事前評估階段

由於捷運工程局目前傾向以輕軌延伸捷運路網，捷運工程局長張澤雄昨表示，連接松山、信義、內湖、南港四條捷運線的內湖東側輕軌，目前仍在事前評估的期中階段，預計明年七、八月完成可行性研究，屆時具體路線才會出爐。

大港墘公園 明年四月完工

另位於瑞光路上的「台北花卉市場」舊址，拆除後留下一塊約四．五公頃的水泥地，公園處工務科長洪鳳琴說明，其中約二．五公頃為公園用地，明年四月將搖身一變成為「大港墘公園」，並融入「雨撲滿」概念，將雨水做有效利用，預估可儲水兩千九百公噸，節約水資源。

大港墘公園以「都市綠洲門戶」，作為公園主入口廣場，整個園區規劃有「香藥草廣場」、「森林廣場」、「雨水花園區」等不同區域，同時設計具地形變化的遊戲場，以及「冒險之丘」，讓孩童在樹林裡體驗自然材質的遊具。此外，為便利民眾停車，規劃汽車兩百輛、機車兩百五十輛、大客車四輛的停車格。