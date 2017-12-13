〈台北都會〉窄巷煥然一新 龍興社區婦女不怕走夜路

2017-12-13

〔記者何玉華／新北報導〕窄巷變明亮，成彩繪企鵝的創意性平小徑！

成為全市首座性別友善社區

新北市板橋區大觀路二段一百七十四巷一一八弄及六十一弄，長約兩百公尺，過去狹窄陰暗、地面坑坑疤疤，但因直通菜市場和公車站牌，每天行經的居民多，為改善夜歸照明安全，與鄰近的台灣藝術大學師生共同彩繪，成為新北市第一個性別友善社區。

台藝大師生 每週三彩繪牆面

龍興社區包含龍安里和復興里，居民約一萬人，在理事長黃陳愛如和龍安里長黃春生等人共同經營及社會局輔導下，黃春生辦理「小巷弄牆面油漆粉刷暨地板整平及更換新水溝蓋」計畫，台藝大教授張純櫻每週三帶學生幫居民設計九龍、企鵝、白鷺鷥等圖案，一起彩繪牆面，並在轉角處設置婆婆媽媽俱樂部，讓民眾揪團喝下午茶；三、四十年的老舊陰暗巷弄整修後變明亮、乾淨又平坦，讓夜歸婦女更加安全。

新北市長朱立倫說，新北市今年擴大舉辦性平生活化，試辦性別友善社區計畫，共有三個社區參與，包含板橋龍興社區、鶯歌永昌社區及淡水民生社區。社會局長張錦麗說，性別友善社區需有四要素，包括辦理社區性別培力工作坊、社區領袖焦點座談、盤點社區資源、性平宣導等，社區居民集思廣益，討論出社區共同關切議題，再發展出自己社區的特色方案。除龍興社區外，鶯歌永昌社區及淡水民生社區也正努力營造出更幸福的生活環境。

社區發展與婦女福利科長林寶珠指出，今年第一次試辦，希望從民眾的生活中落實家務分工、友善婦女等作為，透過培力工作坊的方式，讓社區居民找出最需求的改變。