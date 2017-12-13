〈台北都會〉綠電自產自用 3示範區年底完工

2017-12-13

明年預計增加4處設智慧微電網

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市推「追日計畫」，推廣公、私有房地建置太陽能系統，現已建置一百廿一處。不過，以往綠電多回售台電，若無台電的饋線，就會影響一般民眾架設意願，市府目標是推動社區綠電能自給自足，今年底就會有三處完工，明年預計將在兒童新樂園、台灣科學教育館、天文館及美崙公園設置智慧微電網；此外，年底北市也會有第一棟民間的低耗能綠能示範大樓。

據產發局統計，市有房地至今已建置一百廿一處發電系統，其中四十處為柯市府任內推追日計畫新建，每年發電量總計八百廿萬瓩、減碳四千公噸、每年回饋金預估四百萬元，可提供二．四萬戶家戶用電。

由於以往綠電大都回售台電，民眾賺綠金不僅要有台電的饋線，社區用電仍然要再向台電購買，為進一步讓綠電能自產自用，北市今年規劃部分智慧生態社區，導入再生能源、能源儲存及管理技術，預計寶橋消防分隊，北投區文林國小、中正高中等三處示範區，年底就可完成建置；明年預計在兒童新樂園、台灣科學教育館、天文館及美崙公園設置智慧微電網。

此外，為進一步提升各單位、校舍釋出空間架設太陽能板意願，市長柯文哲昨於市政會議上聽取產發局「追日計畫」成果報告後，指示秘書長張哲揚、教育局長曾燦金與財政局長陳志銘組成小組，希望藉由調整公有建物回饋金使用方式，增加各單位種綠電的誘因。

信義區添商辦大樓低耗能示範區

除擴大公共空間建置太陽能系統賺綠金外，北市也推動民間住宅、商業大樓設置太陽能光電發電設備，但因產權複雜申請不易，去年預算執行率掛零遭批。北市產發局表示，現已與信義區信基大樓簽訂協議，進行商辦大樓低耗能示範區，大樓落成後，未來一年內綠電數據都將提供北市府進行政策推動效益評估。

綠能賣電費用太低 市府建議修法

至於日前市政總質詢時，學校與焚化爐綠能賣電費用太低遭批，北市長柯文哲說要去找台電談。北市產發局回應，售電費用均由中央規定，未來將向中央建議修正法規，產發局長林崇傑也會擇期與台電溝通。