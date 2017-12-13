〈台北都會〉海科館今與慶陽解約 優利接手

2017-12-13

深澳支線營運費沒著落 恐停駛

〔記者林欣漢／基隆報導〕國立海洋科技博物館委外廠商慶陽海洋企業，在海洋生態展示館興建工程一直無法達到目標進度，加上母公司慶富造船公司涉及詐貸案，海科館今天（十三日）將與慶陽終止契約，還要負擔深澳支線共同營運費用一千萬元；依目前看來，海科館可能付不出錢，深澳支線恐有停駛之虞。

台鐵深澳支線從民國一○三年一月恢復營運，儘管平均每天有一千餘人搭乘，每年仍虧損約三千萬元，海科館當時將海科館營運案、海生館興建營運等標案綁在一起，營運廠商每年得協助分攤一千萬元的深澳支線營運成本。

台鐵意向不明 指函文到再研議

海科館館長吳俊仁昨請立委蔡適應協助向台鐵爭取不需分擔營運成本，對此，台鐵運務處表示，須待收到正式函文再研議。蔡適應則說，慶富案爆發後更加拖累慶陽，若扣除該分攤費用，海科館營運部分還是能賺錢的。

蔡適應表示，未來海科館營運及海生館興建案是否切割發包，端看營運過程中是否有利基點足以支撐，現正與海科館、教育部密切聯繫，近期也會和市長林右昌及行政院長賴清德討論，之後會有新的政策宣布，「我們已有看法，也已在處理，但還不能講。」

蔡適應昨也在海科館舉行勞資協調會，由得標勞務標案的優利資源整合公司，逐一約談慶陽派駐海科館的一百三十二名員工，大多數員工都有意留任，且薪資持平，甚至有人不減反增。至於慶陽的欠薪及勞退部分，基隆市社會處、勞動部勞工保險局正循管道協助。