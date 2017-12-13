〈台北都會〉整治泰山貴子坑溪 研擬設子母溝促水流

2017-12-13

首階段先清淤

〔記者葉冠妤／新北報導〕泰山區工廠廢水及家庭污水直接排入貴子坑溪，加上溪水流速慢，導致惡臭沖天，溪面也常有垃圾漂浮，民眾經過莫不掩鼻，周遭居民生活也受臭味侵擾。新北市水利局表示，將採分階段整治，除先進行清淤，也正研議設置子母溝工程提升水流速，預計明年上半年度動工；另泰山區的公共污水下水道也即將施作，減少污染源。

市議員賴秋媚表示，許多十八甲重劃區的社區民眾當初住進來，都以為門前有小溪，殊不知原來是條臭水溝，每到夏天，連窗戶都不敢開，就怕臭味飄進家裡，地方已反映多年，卻無法徹底改善。

賴秋媚建議市府儘速推動公共污水下水道工程，可優先在貴子坑溪沿岸社區佈設；日後待塭仔圳重劃案開發後，工廠自然也會遷移，屆時希望能仿效台中柳川，將貴子坑溪打造成新北市的藍帶水岸。

新北市水利局表示，已規劃分階段整治貴子坑溪，短期部分請泰山區公所先就局部河道清淤，也考慮參照板橋湳仔溝做法，在渠底設置子母溝，讓溪水集中在小凹槽，加速水流，將淤泥和污水帶走，能減緩淤積及異味。

泰山區公所則補充，清淤與子母溝計畫都已規劃完成，清淤經費約三、四百萬元，子母溝工程則為六百多萬元，只要經費核撥下來，就可啟動。

至於中期部分，水利局表示已在辦理泰山區污水下水道建設細部設計，近期就會開始施作用戶接管，施作完成後，就能進一步減少家庭污水排入貴子坑溪；並請環保單位加強稽查工廠廢水處理與排放，雙管齊下，削減污染源。

長期目標則是塭仔圳案開發後，整體整治周遭環境，才能真正讓貴子坑溪去除臭名。