〈北部〉千元鈔上「國鳥」 太平山帝雉數量增

2017-12-13

〔記者江志雄／宜蘭報導〕海拔兩千公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，帝雉（黑長尾雉）族群數量增加，在步道覓食常被遊客撞見，華麗高貴的毛色，讓人驚艷，因屢屢現蹤顯示保育有成。

帝雉列為世界近危鳥類，是台灣體形最大的特有種鳥類，被封為「國鳥」，成為千元鈔背面重要圖案；主要分布在玉山、雪霸及太魯閣國家公園中、高海拔山區，太平山過去並不常見，近年來族群數量有增加趨勢。

太平山翠峰山屋工作人員黃清漢，民國一○一年到任初期，偶爾在園區見到帝雉；今年到山上步道漫步，每兩趟就有一趟目睹帝雉在野外覓食，出沒地點包括翠峰湖環山步道、望洋山步道、山毛櫸步道、翠峰景觀道路。

「就是美！」黃清漢說，清晨、黃昏是太平山帝雉最常出現時間，如果起霧，見到的機率更高，身上紫藍色系羽毛，搭配尾羽白色橫帶紋，宛如穿上時髦衣裳，多半單獨或一、二隻結伴覓食，他最多看過七隻同行。

黃清漢說，帝雉生性機警又怕生，聽到吵雜聲音、沈重腳步聲，便迅速躲進森林藏匿，在太平山步道行走時放輕腳步，便有機會不期而遇，一睹野生帝雉的風采。

太平山帝雉出現頻率變高，黃清漢歸功於保育奏效，但有網友質疑是棲地逐年縮小，迫使牠們跑到步道覓食。常到太平山作鳥類調查的宜蘭縣野鳥學會理事長吳俊德說，步道較開闊，路旁又有植物嫩芽當食源，若無人為干擾，容易吸引帝雉活動進食，他認為是族群繁衍，至於園區有多少數量？仍待進一步統計。