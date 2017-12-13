〈北部〉觀光論壇登場 為花蓮旅遊把脈

2017-12-13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮「樂活愛旅遊‧花蓮最幸福」觀光論壇昨登場，邀全台多名產官界專家出席，為花蓮觀光旅遊政策與發展方向提建言，知名美食專欄作家姚舜預計將以美食為起點，結合花蓮美食旅遊地圖，行銷在地的自然與人文。

姚舜說，花蓮農特產品多，加工成商品後就會有無限可能，極具特殊的產品另可拉出來做觀光、美食的行銷賣點，其中花蓮特有的原住民文化、金針花風味餐更是觀光少數，均相當具有行銷特色。

他強調，目前全球美食趨勢，就是從產地到餐桌，自食材供應鏈上找到機會，讓使用在地食材不僅為口號，可搭配旅遊體驗，從食材生產過程中發展體驗經濟，建議花蓮在進行相關產品規劃時，必須找出第一或唯一的特色，透過故事包裝，發展出與其他產品的差異性。

花蓮縣政府觀光處觀光企劃科長莊鈞再說，為發展地方特色觀光，主打運動、溫泉及藝文三大主軸，也推部落旅行，今年業者還配合政府新南向政策，力拚穆斯林餐飲、住宿認證，開拓穆斯林客源。

他說，專業客製化的農村、部落及醫療遊程，不僅需靠公部門努力，民間業者也積極打造觀光友善環境，年底前也將再增設一百處「iTaiwan」無線上網新熱點，提升旅客上網便利性，朝向完善智慧城市規劃的藍圖邁進。