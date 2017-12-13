〈北部〉《不捨媽媽辛苦放棄升學》江秋瑋客製化家具 闖出一片天

2017-12-13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕看著媽媽到處籌錢付學費，江秋瑋放棄保送體育學院的夢，高中畢業就去賺錢，最後在進口家具公司工作找到自己真正的興趣，十一年前回花蓮成立家具工作室，一路跌跌撞撞到去年自創品牌「RIVER SHOP」，作品昨天也在「釀市集」展出，工業風的設計家具很有特色。

三十九歲江秋瑋是花蓮小孩，小時候不愛讀書，念四維高中時還是空手道高手，由於比賽成績突出，獲保送台北體育學院。

江秋瑋說，當時媽媽回答他「可以（去台北唸書），但是媽媽沒有錢」，他就決定不升學了。才高中畢業學歷的他找不到什麼工作，他曾在台電工地拉地下電纜，也送牛奶、送報紙兼差，又到北部的進口家具公司上班，一待就是七年。

他說，現在想來很感謝進口具老闆，進口家具難免碰撞損傷，他一邊搬貨、一邊整理維修，老闆沒有教他，只給他壓力，要他自己想辦法，反而讓他透過自學研究，鑽研出家具的構造及組裝、維修方法，當初辛苦工作學到的經驗，累積變成他現在創作的最佳養分。

十一年前為了照顧媽媽，江秋瑋回花蓮開一人工作室，接單做手工家具，起初因不懂行銷也不會網路，經營得很克難。直到三年前加入「釀市集」擺攤，每到假日擺攤日子，他永遠是「第一個到、最後一個走」，還挖空心思準備許多小道具佈置出「家」的感覺，因而被花蓮文化局注意到，邀他開展覽，知名度才漸漸打開。

江秋瑋說，去年十二月創立「RIVER SHOP」品牌，對他來說每個作品都是珍寶，他也期許自己，要像河水一樣，過程中碰到大石頭阻礙也無妨，總會想辦法尋到出路。